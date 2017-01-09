Погода в Новосибирске изменится девятого января. В западные районы Новосибирской области уже пришли морозы: в Усть-Тарке - минус 22, в Кыштовке – минус 21. Утром в Новосибирске и пригородах пока минус пять. Наступление холодного фронта можно наблюдать онлайн на карте погоды.
В новогодние каникулы новосибирцы и гости города смогут посетить большое количество самых разных мероприятий. В парках и скверах, домах культуры будут проходить музыкальные и игровые программы. Подробное расписание читайте в материале VN.ru.
Лучшие материалы VN.ru за 2016 год. На север Новосибирской области 18 декабря из Германии прибыла семья Мартенс – супруги Ойген, Луиза и десять их детей. Семья Мартенс стала известной после нашумевшего скандала, озвученного по федеральным российским каналам. Глава семьи Мартенс был подвергнут аресту за отказ разрешить дочери посещать уроки «сексуального просвещения».