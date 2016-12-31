28 декабря во всем мире отмечают день кино. 131 год назад в Париже на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс братьев Люмьер, а сегодня уже никого не удивить ни наличием стереозвука в кинотеатре, ни 3-D очками. У новосибирского кинематографа тоже есть своя история.