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В Бердске после 500-миллионного ремонта горел ДК «Родина»

Сегодня в районе обеда в Бердске произошел пожар в известном Дворце культуры «Родина», на капитальный ремонт которого бы...

В Новосибирской области определили 37 мест для крещенских купаний

Всего 37 мест для крещенских купаний определены в Новосибирской област...

Видео
Спасение школьника в аквапарке Новосибирска попало на YouTube

Восьмого января в 17.14 в новосибирском аквапарке случилось ЧП — семил...

С «ведром»-глушителем и наклейкой DOLBIT NORMALNO – рейтинг неадекватных водителей

Молодые водители старых машин с правым рулем, а также вазовской «классики», ведут себя наиболее агрессивно. Неадекватны ...

Фото
Итоги фестиваля снежной скульптуры 2017 в Новосибирске

В Новосибирске определены скульпторы, чьи работы стали лучшими на 17-ом Сибирском фестивале снежной скульптуры. Победите...

09.01.2017 ТРАНСПОРТ. Транспорт
К безопасным перевозкам готовят школьные автобусы региона
09.01.2017 ОТДЫХ. Культура
Клип о пьяном Деде Морозе сняла новосибирская группа Aerophonics Видео
Новогодний клип группы Aerophonics из Новосибирска на песню Stalemate появился в Сети в конце декабря-2016. Красивое стильное видео снималось в Санкт-Петербурге в январе-феврале прошлого года. В основе сюжета – непростая история взаимоотношений двух молодых людей, а финал остается открытым.
09.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Предупреждение
Единственной переправе на Обском море грозит затопление
09.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Предупреждение
Оформление ОСАГО онлайн стало обязательным с 2017 года
Изменения в ОСАГО с 1 января 2017 года касаются трех моментов: электронных полисов, срока действия базовых ставок, экспертизы транспорта после ДТП.
09.01.2017 ОБЩЕСТВО. Деньги
Стало возможным платить налог за родственников
09.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Шок
Четыре гопника избили и постригли неформала в Новосибирске Видео
Видео с избиением молодого человека с длинными крашеными волосами попало в Сеть. В Новосибирске четверо парней, вооруженных ножом, поглумились над неформалом с необычной прической. Пока один из нападавших снимал происходящее на мобильный телефон, другой ударил потерпевшего ногой в живот. Третий отморозок схватил парня за волосы и ножом отрезал челку.
09.01.2017 ЭКОНОМИКА. Статистика
На 79 браков в Каргате приходится 60 разводов
09.01.2017 ЭКОНОМИКА. Здоровье
722 новосибирца встретили Новый год трезвыми
09.01.2017 ЭКОНОМИКА. Здоровье
218 раз забуксовали машины «Скорой помощи» в снегу в дни каникул
09.01.2017 ОТДЫХ. Погода
Погода в Новосибирске на 9-15 января: морозы, потепление и снова морозы
09.01.2017 ОТДЫХ. Хит
«Мисс бикини» России снялась в клипе аквапарка Видео
В Сети появился видеоролик, рекламирующий услуги фотографов в новосибирском аквапарке «Аквамир». Видео украсила очаровательная «Мисс бикини» России Анастасия Попова.
09.01.2017 ДОМ. Строительство
Новостройки 2017 – новые гарантии для дольщиков
09.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧП
Мэрия решила проверить люки теплотрасс после целой серии ЧП
Во время новогодних каникул два жителя Новосибирска упали в открытые люки теплотрасс, еще один – в глубокую яму на месте ремонта теплотрассы. Двое мужчин погибли на месте, еще одна девочка получила серьезные травмы.    
09.01.2017 ОТДЫХ. Животные
Новосибирский дельфинарий уходит в отпуск до февраля
Сообщение о том, что новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» приостановил свою работу по причине санитарного отпуска, появилось на его официальном сайте. Желающие приобщиться к морской стихии смогут посетить дельфинарий не ранее февраля.
Фото дня

Елки, которые нас удивили в райцентрах и городах НСО

08.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. ДТП
Автомобиль угодил под трамвай №14 в Новосибирске Видео
ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Хонда произошло сегодня в Новосибирске. На видео, размещенном в соцсетях очевидцем, запечатлен момент, когда авто, пытаясь проскочить трамвайные пути, оказывается в неприятной ситуации.
09.01.2017 ОТДЫХ. Погода
Похолодание до минус 20 надвигается на Новосибирск с запада – карта погоды
09.01.2017 ВАЖНО. Решения
Заключенные получили право на платные фотосессии
08.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Пожары
Тушение пожара на кондитерском складе затянулось из-за проблем с водой
30.12.2016 ЭКОНОМИКА. Работа
Сколько зарабатывают таксисты в новогоднюю ночь
04.01.2017 ОТДЫХ. Праздники
Мощный фейерверк пробил окно в квартире на 13-м этаже
08.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Криминал
Похитителя пенсий задержали полицейские в НСО
06.01.2017 ОБЩЕСТВО. Помощь
Заболевшая раком певица Lama: «Просить помощи у Винни Джонса не буду!» Видео
Лама Сафонова - певица, жившая в Новосибирске, и бывшая девушка звезды фильма «Карты, деньги, два ствола» Винни Джонса, - призналась в своем тяжелом диагнозе. У певицы рак, и уже девятого января ей предстоит сложная операция в Москве. Поэтому Лама просит денег у всех, кто готов ей помочь.
06.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Криминал
Воры опять полюбили норковые шапки
06.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Происшествие
Мать и дочь упали в колодец по пути из магазина
5 января в Новосибирске сразу два человека серьезно пострадали после падения в открытый колодец. ЧП произошло в Кировском районе на улице имени Федора Горячева.
04.01.2017 ОТДЫХ. Праздники
Мощный фейерверк пробил окно в квартире на 13-м этаже
04.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Розыск
Новосибирец четыре раза выстрелил в шумных соседей 1 января
Стрелять по соседям в подъезде дома по ул. Земнухова, молодой человек начал утром 1 января. Фамилия подозреваемого известна, полиция просит жителей Новосибирска помочь в его розыске. От четырех выстрелов из травматического пистолета «Оса» тяжко пострадали двое молодых людей.
02.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Происшествие
Автобус с пассажиром и водителями застрял на трассе в Купинском районе фото
02.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Предупреждение
Штормовое предупреждение второго января объявлено в Новосибирске
По данным Гидрометцентра, в первые дни 2017 года в Новосибирске ожидаются днем мокрый снег, метели, усиление ветра до 19-24 м/с, на дорогах снежные заносы, местами гололед.
30.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
Подарки детям Кочковского района привез Дед Мороз Видео
08.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧП
Мужчина скончался, упав в трехметровую яму Видео
06.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. Розыск
Оголодавшую сову из «Гарри Поттера» заметили в Новосибирске
06.01.2017 ОТДЫХ. Праздники
Погода в Новосибирске – похолодание на Рождество 2017
05.01.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. ДТП
32 человека пострадали по дороге в Бийск, среди них - новосибирцы
Четвертого января в 20.15 в Косихинском районе Алтайского края на 234-м километре автодороги Р-256 случилась автокатастрофа. По предварительным данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, в жутком ДТП погибли три человека, 29 получили травмы различной степени тяжести, из них - двое детей. Одна из погибших – жительница Новосибирска, вторая сибирячка доставлена в больницу с сотрясением головного мозга.
04.01.2017 ОТДЫХ. Праздники
Фестиваль снежной скульптуры 2017 начался в Новосибирске
02.01.2017 ОТДЫХ. Культура
Снежные скульптуры в Новосибирске сделают мастера из Киргизии и Петербурга
XVII Сибирский фестиваль снежной скульптуры пройдет с четвертого по восьмое января в Первомайском сквере Новосибирска. В фестивале примут участие команды мастеров из Томска, Северска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Братска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска и стран ближнего зарубежья: Киргизии и Казахстана. Создать скульптуру смогут и новосибирские школьники.
02.01.2017 ВАЖНО. Поздравления
Привет Шилке смогут передать новосибирцы третьего января
30.12.2016 ЭКОНОМИКА. Работа
Сколько зарабатывают таксисты в новогоднюю ночь
Сумка с черепахами вместо денег, захмелевший рыцарь без страха и упрека, уснувшие пассажиры такси, едва успевшие назвать адрес. Чудеса в новогоднюю ночь происходят не только в сказке, но и с теми, кто возит нас на такси в ночь с 31 декабря по 1 января по Новосибирску.
30.12.2016 ДОМ. Жилье
Отсутствие воды в деревне Щелчиха признано чрезвычайной ситуацией Видео
Новогоднего подарка в шесть миллионов рублей ждут жители деревни Щелчиха в Здвинском районе области. В канун праздника здесь сломалась единственная водозаборная скважина.
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09.01.2017 ОТДЫХ. Погода
Похолодание до минус 20 надвигается на Новосибирск с запада – карта погоды

Погода в Новосибирске изменится девятого января. В западные районы Новосибирской области уже пришли морозы: в  Усть-Тарке - минус 22, в Кыштовке – минус 21. Утром в Новосибирске и пригородах пока минус пять. Наступление холодного фронта можно наблюдать онлайн на карте погоды.

23.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
Куда пойти на Новый год-2017 в Новосибирске

В новогодние каникулы новосибирцы и гости города смогут посетить большое количество самых разных мероприятий. В парках и скверах, домах культуры будут проходить музыкальные и игровые программы. Подробное расписание читайте в материале VN.ru.

20.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Шок
Cемья из Германии сбежала в Кыштовку от секс-просвещения

Лучшие материалы VN.ru за 2016 год. На север Новосибирской области 18 декабря из Германии прибыла семья Мартенс – супруги Ойген, Луиза и десять их детей. Семья Мартенс стала известной после нашумевшего скандала, озвученного по федеральным российским каналам. Глава семьи Мартенс был подвергнут аресту за отказ разрешить дочери посещать уроки «сексуального просвещения».

09.01.2017 Решения. ВАЖНО
Заключенные получили право на платные фотосессии
09.01.2017 Шок. БЕЗОПАСНОСТЬ
Четыре гопника избили и постригли неформала в Новосибирске
06.01.2017 Помощь. ОБЩЕСТВО
Заболевшая раком певица Lama: «Просить помощи у Винни Джонса не буду!»
08.01.2017 Пожары. БЕЗОПАСНОСТЬ
Тушение пожара на кондитерском складе затянулось из-за проблем с водой
08.01.2017 ЧП. БЕЗОПАСНОСТЬ
Мужчина скончался, упав в трехметровую яму
08.01.2017 ДТП. БЕЗОПАСНОСТЬ
Автомобиль угодил под трамвай №14 в Новосибирске
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