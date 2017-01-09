Сумка с черепахами вместо денег, захмелевший рыцарь без страха и упрека, уснувшие пассажиры такси, едва успевшие назвать адрес. Чудеса в новогоднюю ночь происходят не только в сказке, но и с теми, кто возит нас на такси в ночь с 31 декабря по 1 января по Новосибирску.