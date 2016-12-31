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Погода в Новосибирске на первые дни нового 2017-го года

Синоптики Западно-Сибирского гидрометеоцентра прогнозирует в ближайшие дни по-зимнему «сказочную и снежную» погоду. Одна...

Выходные и праздничные дни 2017 года

Рубрику ведет эксперт «ВН» по кадровым вопросам Наталья Березина

Сколько зарабатывают таксисты в новогоднюю ночь

Сумка с черепахами вместо денег, захмелевший рыцарь без страха и упрек...

Фото
Елки, которые нас удивили в райцентрах и городах НСО

Самые креативные и удивительные новогодние елки в Новосибирской области поражают нестандартным подходом и творческой мыс...

Аквапарк в Новосибирске: цены, отзывы и происшествия-2016

Лучшие материалы VN.ru за 2016 год. Посетить аквапарк в дни новогодних каникул можно будет только по повышенным тарифам ...

31.12.2016 ВАЖНО. Поздравления
Владимир Городецкий поздравляет жителей Новосибирской области с Новым годом Видео
30.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Шок
Вандалы сровняли с землей снежную скульптуру в Бердске
Снежный городок в районе кинотеатра «Орион» открыли 29 декабря, а днем ранее там «поработали» малолетние вандалы.
30.12.2016 ДОМ. Строительство
Строительство-2016 в Новосибирске: жилье «под самоотделку» снижает качество
30.12.2016 ЭКОНОМИКА. Здоровье
Пять самых эффективных похмельных супов после Нового года фото
Самые простые похмельные блюда после Нового года – гречневая каша с молоком, яичница с красным перцем или творог. Для тех, кто согласен покулинарить, VN.ru приготовил пять популярных в народе рецептов похмельных супов.
30.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Криминал
Контрафактные елки задержали полицейские в Черепаново
30.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
Дед Мороз из Новосибирска попал в предновогодний ролик ГИБДД Видео
Деды Морозы со всей России обратились к водителям с просьбой не злоупотреблять алкоголем и соблюдать правила безопасности на дорогах в новогодние праздники. Среди поздравляющих оказался и новосибирский Дед Мороз. Он пожелал водителям на дорогах области не рисковать понапрасну, а школьникам использовать светоотражающие элементы на одежде.
30.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
Зэки готовы встретить год Огненного петуха в Новосибирске фото
30.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
Подарки детям Кочковского района привез Дед Мороз Видео
30.12.2016 ДОМ. Жилье
Отсутствие воды в деревне Щелчиха признано чрезвычайной ситуацией Видео
30.12.2016 ДОМ. Жилье
Ключи от шестикомнатной квартиры вручили семье из Бердска
30.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
Расписание праздничных событий в зимние каникулы-2017
Что не стоит пропустить в длинные новогодние выходные?
30.12.2016 ОТДЫХ. Животные
Спасатели освободили испуганную собаку, просидевшую сутки в погребе Видео
30.12.2016 ОТДЫХ. Еда
Что скрывает гамбургер?
Понятие «фастфуд» вошло в нашу жизнь не так уж давно — еще в советские времена мы о нем ничего не слышали
30.12.2016 ЭКОНОМИКА. Здоровье
Трансплантацию органов успешно делают врачи в Новосибирске Видео
Вылечить сложные заболевания с применением высоких медицинских технологий стоит очень дорого. Многие виды такого лечения – качественного и эффективного - оплачивает государство, выделяя квоты. В этом году в регионе выполнили государственное задание, и уверены, что могут больше.
Фото дня

Со смартфоном в ванной: зачем мы ищем своих «бывших»

30.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Происшествие
Продавец угрожала стукнуть покупателя кассовой тарелкой Видео
В редакцию ОТС обратилась жительница Новосибирска с жалобой на недобросовестных продавцов. Она купила в ларьке бутылку молочного продукта. Рядом с прилавком открыла, попробовала и поняла, что качество не устраивает.
30.12.2016 ОБЩЕСТВО. Семья
Увезти сына от матери в Казахстан пытался бывший муж Видео
30.12.2016 ДОМ. Жилье
Шокирующие перепады напряжения губят электротехнику в доме №25 по ул. Малыгина Видео
30.12.2016 ТРАНСПОРТ. Транспорт
Отменили ряд автобусов в новогодние праздники в Искитиме
30.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Происшествие
Продавец угрожала стукнуть покупателя кассовой тарелкой
29.12.2016 ОБЩЕСТВО. Помощь
Итальянки замерзли ради селфи на Обском море
30.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Розыск
Алтайский пенсионер с голубыми глазами пропал в Новосибирске
30.12.2016 ОБЩЕСТВО. Помощь
29 инвалидам с производственными травмами вручили автомобили Видео
Ключи от новых автомобилей вчера вручили жителям региона, которые получили производственные травмы или имеют профессиональные заболевания. Обеспечивают инвалидов транспортными средствами в рамках федеральной программы. Подробнее – Елена Мирошниченко.  
30.12.2016 ОТДЫХ. Животные
Котам грозит смерть от поедания елочных украшений Видео
30.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
Как вернуть в магазин ненужные подарки на Новый год фото
В январе специалистов по защите прав потребителей в Новосибирске заваливают обращениями по поводу качества товаров, приобретенных под Новый год. Сотовые телефоны – в топе по количеству жалоб. А самым желанным подарком для многих остаются деньги.
29.12.2016 ТРАНСПОРТ. Дороги
Рассосииииись!!!! Пробки 10 баллов, ощущаются как 15
29.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Криминал
Сотни жителей города Обь спасли от отравления «Добрым медведем» Видео
Новосибирские полицейские спасли сотни жителей города Обь от возможного отравления, изъяв перед Новым годом почти 10 тонн поддельной водки «Добрый медведь».  
29.12.2016 ОБЩЕСТВО. Деньги
1 трлн рублей впервые превысил ВРП Новосибирской области
29.12.2016 ОТДЫХ. Шоу
Ледовый городок с 11-метровой горкой откроют на набережной 30 декабря 2016 Видео
На набережной Оби практически все готово к встрече Нового года, скульпторы завершают художественную обработку ледовых фигур. Совсем скоро морской мир примет первых гостей. О том, что ждет сибиряков в ледяном царстве, расскажет Алия Арзаева.
29.12.2016 ОТДЫХ. Праздники
СКР запретил чиновникам получать подарки на Новый год
30.12.2016 ВАЖНО. Достижения
Губернатор Городецкий в интернете ответил на вопросы новосибирцев
30.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. ДТП
Женщина-водитель погибла в ДТП, ее 6-летняя дочь в больнице
30.12.2016 ЭКОНОМИКА. История
Коллекцию необыкновенных матрешек показывают в музее Видео
30.12.2016 ОТДЫХ. Конкурсы
Итоги викторин газеты «Вечерний Новосибирск» от 29 декабря
Определились победители викторин в №52
29.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Розыск
Полиция разыскивает очевидцев перестрелки на Петухова
29.12.2016 БЕЗОПАСНОСТЬ. Суд
Офицер полиции из Купино поселил раба на своей даче
Разводил цемент и приносил кирпичи вместо административного ареста житель Купино на даче заместителя начальника МВД Купинского района. За превышение должностных полномочий полицейского уволили из органов, в ближайшее время он предстанет перед судом. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
29.12.2016 ЭКОНОМИКА. Работа
«Радио 54» заработало в новом формате на частоте 106.2 ФМ
29.12.2016 ОТДЫХ. Кино
Историю кино в Новосибирске представили на экспозиции Видео
28 декабря во всем мире отмечают день кино. 131 год назад в Париже на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс братьев Люмьер, а сегодня уже никого не удивить ни наличием стереозвука в кинотеатре, ни 3-D очками. У новосибирского кинематографа тоже есть своя история.
29.12.2016 ОБЩЕСТВО. Дети
В мастерской Никаса Сафронова побывала девочка из Новосибирска фото
Заветное желание девочки из Новосибирска с серьезным заболеванием исполнил знаменитый художник Никас Сафронов. 10-летняя Снежана обожает рисовать и тратит на это занятие все свободное от борьбы с тяжелым недугом время. Не один год она мечтала встретиться с любимым художником и побывать в его мастерской.
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29.12.2016
Ледовый городок с 11-метровой горкой откроют на набережной 30 декабря 2016

На набережной Оби практически все готово к встрече Нового года, скульпторы завершают художественную обработку ледовых фигур. Совсем скоро морской мир примет первых гостей. О том, что ждет сибиряков в ледяном царстве, расскажет Алия Арзаева.

23.12.2016
Куда пойти на Новый год-2017 в Новосибирске

В новогодние каникулы новосибирцы и гости города смогут посетить большое количество самых разных мероприятий. В парках и скверах, домах культуры будут проходить музыкальные и игровые программы. Подробное расписание читайте в материале VN.ru.

20.12.2016
Cемья из Германии сбежала в Кыштовку от секс-просвещения

Лучшие материалы VN.ru за 2016 год. На север Новосибирской области 18 декабря из Германии прибыла семья Мартенс – супруги Ойген, Луиза и десять их детей. Семья Мартенс стала известной после нашумевшего скандала, озвученного по федеральным российским каналам. Глава семьи Мартенс был подвергнут аресту за отказ разрешить дочери посещать уроки «сексуального просвещения».

30.12.2016 Животные. ОТДЫХ
Котам грозит смерть от поедания елочных украшений
30.12.2016
Как вернуть в магазин ненужные подарки на Новый год
23.12.2016 Работа. ЭКОНОМИКА
Главврач скорой помощи: «В Новый год нам часто звонят от одиночества»
28.12.2016 Помощь. ОБЩЕСТВО
Все экстренные и справочные телефоны в Новосибирской области
30.12.2016 Здоровье. ЭКОНОМИКА
Пять самых эффективных похмельных супов после Нового года
29.12.2016 Деньги. ОБЩЕСТВО
Должникам запрещены авиаперелеты до девятого января
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